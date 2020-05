Tiburtina, lancio di sassi e bottiglie di vetro contro troupe di Mediaset

Attimi di tensione a Roma quando, nella mattinata del 18 maggio, una troupe di Rete 4 del programma Mediaset 'Dritto e Rovescio', è stata aggredita da alcuni migranti. A dare l'allarma la guardia giurata della vicina sede della banca Bnl.

Sul posto la Digos, gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Sant'Ippolito che hanno ricostruito come la troupe Mediaset sia stata oggetto di lancio di bottiglie di vetro e sassi da parte di alcuni migranti. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito. Un uomo, fermato, è stato portato all'Ufficio Immigrazione per l'identificazione. Anche per un altro la sua posizione è al vaglio. A commentare la scena il consigliere regionale della Lega Daniele Giannini.

"Esprimo solidarietà alla troupe della trasmissione Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio per la vile aggressione subita questa mattina nei pressi della stazione Tiburtina per testimoniare lo stato di degrado dell'area con la presenza di numerosi extracomunitari e sbandati di ogni sorta i quali, evidentemente, credono di essersi ritagliati una zona franca dove possono commettere qualsiasi sopruso e atto delinquenziale - scrive il consigliere in una nota -. Addirittura, per permettere un loro accampamento completamente abusivo, il capolinea della linea 548 è stato spostato e non esiste più creando disagi ai cittadini nonché agli autisti del TPL ai quali ovviamente rivolgiamo anche a loro piena solidarietà per dover operare in zone di frontiera come queste. Finita la quarantena e con l'inizio della Fase 2, tornano in alcune zone della città bande di irregolari clandestini che andrebbero espulsi immediatamente e non lasciati al completo bivacco o, peggio ancora, a tirare bottiglie di birra vuote nei confronti di chi fa informazione. Il tempo del buonismo è finito. È tempo di riaccendere le ruspe". Dai social, è arrivata anche la solidarietà di tutto il comitato di quartiere alla troupe per l'aggressione ricevuta.