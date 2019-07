Tragedia questa notte a Fiumicino dove il maltempo ha provocato la morte di una donna. In base alle prime ricostruzioni la 27enne era a bordo della propria vettura su via Coccia di Morto quando la tromba d’aria che si è abbattuta in quella zona intorno alle 2.15 l’ha sorpresa nel bel mezzo del tragitto.

Tromba d’aria a Fiumicino: morta una donna

Un tornado tanto violento da sollevare la Smart su cui viaggiava la ragazza con l’automobile prima sbattuta sul guard rail, poi oltre il canale di bonifica sfondando la staccionata della pista ciclabile e, infine, contro la rete dell'area aeroportuale.

Per la giovane donna non c’è stato nulla da fare. In corso gli accertamenti necessari per capire l’esatta dinamica dell’incidente che ha portato al decesso della 27enne. L’auto su cui viaggiava, al momento, è ancora dentro il sedime aeroportuale.

Tromba d’aria a Fiumicino: "E' scenario di guerra"

Intorno alla zona dell’incidente che a Fiumicino ha portato alla morte della ragazza “uno scenario di guerra” – ha così commentato il sindaco, Esterino Montino. Tanti i danni causati dal tornado nella cittadina aeroportuale: tetti saltati, giardini distrutti, così come numerose auto. Alberi divelti e recinzioni crollate.

“Una situazione gravissima. Prima di tutto per quello che è successo alla povera ragazza e poi per i tantissimi danni. In questo momento, insieme agli assessori, ai vigili e alla Protezione civile – ha detto il primo cittadino di Fiumicino - stiamo facendo dei sopralluoghi per verificare nel dettaglio la situazione”