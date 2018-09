Trionfale: allo svincolo del Raccordo Anulare con tre chili di marijuana nel furgone

Trasportava tre chili di marijuana all'interno del suo furgone. A fermarlo i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Cassia. In manette un 30enne romano fermato in via Trionfale all'altezza dello svincolo del Raccordo Anulare.

Impegnati in un servizio di controllo alla circolazione stradale, mirato per lo più all'ispezione dei veicoli commerciali ed aziendali, i Carabinieri hanno fermato l'uomo a bordo del suo furgone all'altezza dello svincolo del Gra.

Durante la verifica dei documenti di circolazione, i Carabinieri, hanno percepito un forte odore provenire dal retro del veicolo e, insospettiti, hanno proceduto al controllo di tutto l'abitacolo.

I Carabinieri hanno quindi scoperto il carico illegale che il furgone trasportava: 3 chili di marijuana divisi in diverse buste in cellophane sigillate ermeticamente, pronte per essere immessa nelle piazze di spaccio della Capitale. Il 30enne è stato ammanettato e portato in caserma in attesa del rito direttissimo.