Tridente: irregolari l'80 per cento delle attività commerciali controllate

Dodici attività commerciali irregolari su 14 controllate, ovvero l'80 per cento. Continua il lavoro della Polizia di Roma Capitale sul fronte dei controlli alle attività commerciali: nella giornata del 30 agosto gli agenti appartenenti alla task force del Comando Generale di via della Consolazione hanno "passato al setaccio" la zona del Tridente, dalla centralissima via Ripetta a piazza del Popolo.

Controlli al Tridente



Gli agenti, coadiuvati da ispettori Aequaroma o altri enti, entrano nei negozi chiedendo autorizzazioni e le ricevute di pagamenti dei tributi, misurano l'effettiva occupazione di superficie di vendita (dentro e fuori), verificano i tavolini autorizzati, la presenza e la correttezza dei menu esposti, l'apposizione delle etichette e dei listini prezzi.

Controlli alle cucine

Tutto questo senza tralasciare una visitina alle cucine, ai locali e ai frigoriferi: se ritenuto necessario, infatti, vengono immediatamente attivati gli ispettori della ASL competente, che potrebbero aggiungere prescrizioni e multe e, nei casi più gravi, disporre la chiusura dell'attività. I controlli si estendono normalmente anche ai lavoratori presenti e ai pagamenti dei relativi contributi a loro tutela.

Attività irregolari in via di Ripetta

A fine giornata sono state controllate 14 attività, delle quali 12 sono risultate non in regola: oltre alle evasioni dei tributi, gli illeciti accertati sono: 1 attività con somministrazione abusiva di alimenti; 1 attività con cottura di cibi senza autorizzazione; 1 attività con frode in commercio accertata (denuncia penale); 1 attività con "ecoreato", ossia legato ad inquinamento ambientale (denuncia penale); 1 attività con ampliamento irregolare della superficie interna dei locali; 5 attività con occupazione abusiva di suolo pubblico (per due di essi è prevista la chiusura per 5 giorni); 4 attività prive di indicazione prezzi ai clienti.

Multe al Tridente

Inoltre alcuni hanno ricevuto sanzioni per mancanza di ingredienti nei menu, per presenza di contenitori della spazzatura non coperti, e per mancanza di altre autorizzazioni minori. Le sanzioni irrogate sono state pari a 19.196 Euro, mentre le evasioni dei tributi accertate sono pari a Euro 326.417,85 di cui: TARI: Euro 278.729,59; COSAP: Euro 6.826,86; CIP: Euro 40.761,40. I controlli proseguiranno per la verifica di eventuali abusi edilizi, o di altre violazioni amministrative che possono scaturire dalle verifiche documentali presso il Municipio.