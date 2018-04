Trevignano, incendio in un B&B: i carabinieri salvano un 15enne dalle fiamme

Tragedia sfiorata a Trevignano. Solo l'intervento dei carabinieri ha fatto sì che l'incendio sviluppatosi in via delle Ginestre all'interno di un bed & breakfast non abbia fatto registrare vittime.

Ad andare a fuoco, all'alba, la struttura costituita da una villetta principale e due pertinenze. A scatenare le fiamme, secondo una prima ricostruzione, delle candele lasciate accese. Il rogo ha avvolto in pochi minuti il B&B, immediatamente evacuato, con gli ospiti e i proprietari trovati già all'esterno dai soccoritori.

I primi ad intervenire sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Bracciano. E' toccato a loro raccogliere la disperazione della proprietaria 51enne che ha raccontato come il figlio, 15enne, fosse rimasto intrappolato all'interno della struttura. Bloccate dalle fiamme le uscite, l'unica via di fuga veniva individuata in una finestra con una grata. Rimossa la stessa, il giovane veniva quindi liberato e messo in salvo.

Per lui una leggera intossicazione che ha richiesto il trasporto all'ospedale di Bracciano. Con lui la madre, leggermente ferita al volto dalle fiamme. Cure mediche anche per i carabinieri che hanno riportato lievi escorazioni e una leggera intossicazione per il fumo inalato. Per loro, oltre al salvataggio, anche la messa in sicurezza di alcune bombole del gas.

A spegnere le fiamme i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con 2 squadre del comando di Roma.