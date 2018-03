Ambulante molesto e violento: allontanato da locale spacca bicchieri e aggredisce agenti

Notte movimentata per un locale del Rione Trevi. Intervenuti in via del Lavatore per segnalazione di persona molesta, gli agenti del commissariato Trevi Campo Marzio e San Paolo hanno accertato che K.W., un venditore ambulante, alla richiesta del gestore di allontanarsi, aveva reagito minacciandolo e infrangendo alcuni bicchieri.

Stesso atteggiamento aggressivo anche nei confronti dei poliziotti che sono riusciti comunque a bloccare il 30enne, cittadino senegalese.

Accompagnato negli uffici del commissariato Trevi è stato arrestato per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Denunciato anche per danneggiamento e minacce aggravate nei confronti del gestore del locale.