Alla sagra dell'Uva in treno: sei treni straordinari per vedere "le fontane che danno vino"

Sei treni straordinari, domenica 7 ottobre, sulla linea FL4 (Roma – Albano), per tutti gli amanti delle tradizioni popolari che vorranno raggiungere Marino e assistere alla giornata clou della “sagra dell’uva”. Trenitalia (società del Gruppo FS), in accordo con Regione Lazio, per raggiungere il suggestivo comune laziale potenzierà l’offerta di trasporto fra Roma Termini e Marino Laziale.

Saranno circa 4.200 i posti in più che si aggiungeranno ai 7.000 previsti la domenica per assistere al “miracolo delle fontane che danno vino”, al corteo storico e ai carri allegorici. Una mobilità sostenibile per raggiungere eventi popolari di forte richiamo senza lo stress da traffico e da ricerca di parcheggio.

Per l’occasione sarà potenziato anche il servizio di assistenza nella stazione di Roma Termini e Marino Laziale. L’intera offerta di trasporto aggiuntiva è consultabile e acquistabile sui sistemi di vendita Trenitalia.