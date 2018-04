Guasto sulla linea Roma-Viterbo: treni in ritardo sulla Fl3

Problemi oggi 16 aprile per i pendolari della linea ferroviaria Roma-Viterbo. Da pomeriggio della Fl3 è stato infatti rallentato per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione fra Viterbo e Capranica. Un guasto elettrico non meglio precisato da Rfi che, dalle 15, hanno lavorato sulla tratta. I treni regionali 24071 e 24054 hanno subito ritardi per un'ora.

⏱️#FL3 #Viterbo #RomaOstiense e viceversa🚆24071 e 24054 attualmente fermi per inconvenienti tecnici alle infrastrutture ferroviarie in prossimità di 🚉#Vetralla — Infotreno Lazio (@TIRegionale) 16 aprile 2018