Roma-Nettuno, incendio in stazione: treni in tilt. Attivi autobus sostitutivi

Incendio all'alba del 28 febbraio alla stazione di Nettuno dove, per cause ancora imprecisate, sono andati in fiamme alcuni cavi elettrici.

Sul posto i Vigili del Fuoco con Ferrovie dello Stato che, per consentire i soccorsi, dalle 6 del mattino ha temporaneamente sospeso la circolazione ferroviaria fra Nettuno e Capo di Carne, della linea Roma – Nettuno della FL1.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato ma diverse corse sono state cancellate. Intorno alle 9 circa la circolazione è stata riattivata con ritardi fino a 30 minuti, fra Nettuno e Campo di Carne mentre l'intervento dei tecnici di RFI tanto che è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Nettuno e Marechiaro.