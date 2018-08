Treni Roma-Napoli: guasto alla linea elettrica a Latina, ritardi fino a 120 minuti

Ritardi fino a 90 minuti e cancellazioni sulla tratta ferroviaria Roma – Napoli, via Formia, per un guasto tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Latina e Priverno Fossanova.

Dalle 5 la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata con Trenitalia che comunicato la riprogrammazione del servizio ferroviario con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso per i treni a lunga percorrenza via Cassino. Attivati i servizi sostitutivi con autobus fra Priverno e Latina. I tecnici di Rfi sono al lavoro per limitare i disagi.