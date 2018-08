Guasto alla linea elettrica: treni della FL7 in titl, maxi ritardi e cancellazioni

Guasto alla linea elettrica e treni della Roma-Formia in tilt. Dalle 11:40 di oggi 16 agosto la tratta della FL7 sta subendo maxi ritardi e cancellazioni in direzione Formia, per un problema tecnico fra Cisterna di Latina e Latina.

I treni in viaggio registrano ritardi fino a 60 minuti mentre i Regionali 12219 e 12286 (Roma Termini <-> Formia-Gaeta) oggi sono stati cancellati con i viaggiatori riproiettari, rispettivamente, sui treni i 2387 e 2388. Tanti gli sfoghi dei pendolari sui social. Giorni fa problema simile sulla Roma-Nettuno.

⚠️❌⏱️#FL7 : 🚆subiscono ritardi fino a 60', cancellazioni o variazioni di percorso causa inconvenienti tecnici alle infrastrutture ferroviarie tra 🚉#Cisterna e #Latina Qui maggiori info https://t.co/5NuDUSXlfs — Infotreno Lazio (@TIRegionale) 16 agosto 2018

⚠️#FL7 #RomaTermini #Minturno e viceversa: causa inconvenienti tecnici alle infrastrutture ferroviarie tra 🚉#Cisterna e #Latina 🚆12221 e 12288 oggi sono cancellati. Viaggiatori rispettivamente con 2387 e 2390 — Infotreno Lazio (@TIRegionale) 16 agosto 2018