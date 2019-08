Treni regionali, fino a settembre modificate le tratta con Albano e Cassino: attivi bus navetta

Da sabato 3 agosto a domenica 1 settembre 2019, per lavori di manutenzione straordinaria, tutti i treni della Roma- Albano L., Ciampino-Albano L., Roma-Cassino e viceversa sono sostituiti con autobus.



Lo comunica Trenitalia. Gli orari di partenza e arrivo degli autobus sostitutivi dalle fermate intermedie potranno variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Diversamente da quanto già indicato nella fermata Sassone il servizio verrà effettuato solo in direzione Marino/Albano L.

La Roma-Cassino sarà interrotta tra le stazioni di Ciampino e Colleferro. Nella tratta cancellata sarà attivato un servizio bus come di seguito indicato:

•Direzione Roma:



1.Autobus No Stop (senza effettuazione di fermate intermedie) diretti ColleferroCiampino, Valmontone-Ciampino e Zagarolo-Ciampino.



2.Autobus che effettueranno tutte le fermate intermedie tra Colleferro e Ciampino (Valmontone, Labico, Zagarolo, Colonna-Galleria, Colle Mattia, Tor Vergata).

• Direzione Cassino:



1.Autobus No Stop (senza effettuazione di fermate intermedie) diretti tra Ciampino e Zagarolo, Ciampino e Valmontone, Ciampino e Colleferro.



2.Autobus che effettueranno tutte le fermate intermedie tra Ciampino e Colleferro (Tor Vergata, Colle Mattia, Colonna-Galleria, Zagarolo, Labico, Valmontone).

I bus sostitutivi effettueranno la fermata nei piazzali davanti alle stazioni ad eccezione delle seguenti località:

• Ciampino : Piazza Kennedy;

• Colle Mattia : fermata unificata con quella di Colonna Galleria;

• Colonna Galleria : Fermata Cotral su SS6 Casilina altezza museo ferroviario;

• Zagarolo : Capolinea Cotral su Viale stazione;

• Labico : Fermata Cotral in Piazza Mazzini.