Cade albero sulla linea elettrica: ritardi sui treni della Roma-Fiumicino

Un albero sulla linea elettrica fra le stazioni Roma Tuscolana e Roma Ostiense. Questo quanto ha determinato dei rallentamenti ai treni delle linee Fl1 Roma-Grosseto e sulla Roma - Aeroporto di Fiumicino. Dalle 16:00 il traffico ferroviario ha subito dei ritardi fino a 20 minuti in aumento. Sul posto per risolvere il problema e rimuovere la pianta i vigili del fuoco ed i tecnici di Rfi. Cancellati i treni 7494 e 7455, mentre il convoglio 22100 ha terminato la corsa alla stazione Roma Tuscolana.

In particolare l'albero è caduto in via Solunto 19. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco. Interrotta la tensione, i pompieri hanno provveduto al taglio dell'albero con l'aiuto di una piattaforma ferroviaria girevole messa a disposizione delle stesse Ferrovie dello Stato. Non ci sono feriti.

❌⚠️Nodo di Roma: Per la presenza di un albero sulla linea elettrica tra🚉#RomaTuscolana e #RomaOstiense 🚆21814 e 21818 oggi terminano la corsa a #Monterotondo. 21831 e 21839 partono da #Monterotondo — Infotreno Lazio (@TIRegionale) May 23, 2018