Venerdì nero per l'Alta velocità: guasto tra Settebagni e Capena, odissea per i viaggiatori

Ore di caos ieri sera sull'alta velocità. Colpa di un inconveniente alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Settebagni e Capena che hanno mandato in tilt la circolazione sul nodo di Roma, con i treni che hanno accumulato ritardi fino a quattro ore. In particolare un treno partito da Roma e diretto al nord è rimasto bloccato per oltre tre ore poco dopo Settebagni.

Rfi, in una nota, in serata parlava di "circolazione fortemente rallentata" informando che "i treni in direzione Firenze stanno percorrendo la linea convenzionale per consentire il trasbordo dei passeggeri dal treno coinvolto dal guasto della linea su un altro convoglio in arrivo da Roma Termini".

Tra i passeggeri coinvolti dai disagi sulla linea ferroviaria anche il governatore della regione Toscana Enrico Rossi. "Siamo partiti da Roma intorno alle 15:40 e dovevamo arrivare a Firenze alle 16:51 ma siamo fermi da ore - ha spiegato Rossi interpellato al telefono intorno alle 20 - tra le stazioni di Tiburtina e Settebagni. Siamo partiti che c'era il sole e ora è già buio e la situazione non sembra risolversi. Hanno aperto le porte e un paio di persone sono anche uscite e si sono incamminate nelle campagne".

Centro del caos la stazione Termini dove i tabelloni segnavano ieri sera ritardi monstre. Con tutti i convogli alta velocità fermi, i tabelloni offrivano indicazioni solo su treni di oltre un'ora e mezza prima, generando il caos per chi a caccia di informazioni "aspirava" solamente a sapere il destino del proprio convoglio.

"Trenitalia comunica ai propri clienti del treno 9540, con i quali si scusa per il disagio subito oggi in seguito a un'importante anormalità alla linea di alimentazione elettrica dei treni fra Settebagni e Capena (alle porte di Roma), che sarà integralmente rimborsato il biglietto e sarà emesso un bonus del valore pari a quello del viaggio odierno". Lo comunica Rfi. "Trenitalia ha attivato i propri servizi di assistenza clienti nelle stazioni di Roma, Firenze, Bologna, Milano e Torino per garantire il proseguimento del viaggio per raggiungere le proprie destinazioni di arrivo", conclude.