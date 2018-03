Treni regionali ridotti: per il Lazio anche oggi garantite il 70% delle corse

Ritardi e cancellazioni. Disagi anche oggi 1 marzo per i pendolari dei treni nel Lazio. Come informa Rfi per la giornata di giovedì sarà garantito l'80 per cento dei treni alta velocità. Sul fronte del trasporto regionale, nel Lazio l'offerta dei servizi passerà dal 50 per cento dei treni circolati al 70 per cento, così come ieri. Qui gli aggiornamenti in tempo reale.

Venerdì ritorno alla normalità

Alla luce del bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile, infatti, l'azienta di trasporti ha attivato lo stato di emergenza grave dei piani neve e gelo su questi territori. Stato di emergenza anche nel Lazio. "In base alle attuali previsioni meteorologiche, si stima che la situazione ferroviaria possa ritornare alla normalità a partire da venerdì 2 marzo", rende noto Rfi che continuerà a dare aggiornamenti sulla situazione in atto e sulle misure previste.

Rimborsi viaggiatori

I clienti Trenitalia che nelle giornate del 26 febbraio e del 27 febbraio hanno rinunciato al viaggio sui treni di lunga percorrenza hanno diritto al rimborso integrale del biglietto. Inoltre, i clienti giunti a destinazione con più di tre ore di ritardo avranno diritto al rimborso integrale del biglietto. Il rimborso per i treni nazionali può essere richiesto compilando l’apposito web form di Trenitalia.

Trenitalia: modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza

TRENO PROVENIENZA ORA PART. DESTINAZIONE ORA ARR. PROVVEDIMENTI 295 (NOTTE 1/2) TARVISIO BOSCOVERDE 1.35 ROMA TERMINI 9.22 CANCELLATO da Bologna a Roma 581 FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 5.45 ROMA TERMINI 8.20 CANCELLATO 582 SALERNO 5.28 ROMA TERMINI 8.34 CANCELLATO 591 ROMA TERMINI 17.26 SALERNO 20.27 CANCELLATO 598 ROMA TERMINI 18.12 FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 21.20 CANCELLATO 728 PALERMO CENTRALE 7.00 ROMA TERMINI 18.34 CANCELLATO 8511 VERONA PORTA NUOVA 11.52 ROMA TERMINI 14.50 CANCELLATO 8518 ROMA TERMINI 14.45 VERONA PORTA NUOVA 17.37 CANCELLATO 8666 ROMA TERMINI 11.57 GENOVA PIAZZA PRINCIPE 16.58 CANCELLATO 8677/8678/8679 GENOVA PIAZZA PRINCIPE 18.52 ROMA TERMINI 22.59 CANCELLATO 8878 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 14.57 ROMA TERMINI 21.24 CANCELLATO 9507 MILANO CENTRALE 5.42 ROMA TERMINI 10.10 CANCELLATO 9560 ROMA TERMINI 19.35 MILANO CENTRALE 23.45 CANCELLATO 9600 ROMA TERMINI 6.00 TORINO PORTA NUOVA 10.05 CANCELLATO 9611 MILANO CENTRALE 8.00 ROMA TERMINI 10.55 CANCELLATO 9615 TORINO PORTA NUOVA 7.50 ROMA TERMINI 11.59 CANCELLATO 9626 ROMA TERMINI 12.00 MILANO CENTRALE 14.55 CANCELLATO 9638 ROMA TERMINI 15.00 TORINO PORTA NUOVA 19.05 CANCELLATO 35494/35493/35492 ROMA TERMINI 18.58 TARVISIO BOSCOVERDE 2.45 CANCELLATO da Roma a Bologna