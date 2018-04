Romics a Roma: più treni per la fiera del fumetto, 31 le corse straordinarie

Torna il Romics a Roma. La grande rassegna internazionale sul fumetto, l'animazione, il cinema e i games, organizzata dalla Fiera di Roma e da ISI.Urb sarà nella Capitale fino a domenica 8 aprile. La kermesse del fumetto sarà raggiungibile in auto dal Grande Raccordo Anulare, uscita 30, in direzione Fiumicino e poi seguire le indicazioni per Fiera Roma.

Dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense collegate alle linee A e B della Metropolitana invece si può prendere il Treno FL 1 direzione Fiumicino e scendere alla Fermata Fiera Roma. Non solo. Sabato 7 e domenica 8 aprile Trenitalia ha programmato un auomento di treni.

Sabato i 90 collegamenti ordinari saranno potenziati con ulteriori 11 treni straordinari (5 da Roma per Fiumicino Aeroporto e 6 da Fiumicino Aeroporto per Roma). Domenica 8 aprile, giornata di chiusura della rassegna, i 72 treni che solitamente viaggiano tra Roma ed il polo espositivo, verranno incrementati con ulteriori 20 corse aggiuntive (9 da Roma per Fiumicino Aeroporto e 11 da Fiumicino Aeroporto per Roma).

La frequenza dei treni nei giorni feriali è ogni 15', dalle ore 20 diventa di circa 30'. Il tempo di percorrenza tra Fiera di Roma e Roma Ostiense è di 23 minuti, tra Fiera di Roma e Roma Tiburtina è di 40 minuti.

Trenitalia Lazio in previsione del grande afflusso di viaggiatori potenzierà anche il servizio di assistenza nelle stazioni di Fiera di Roma, Roma Tiburtina, Roma Termini, Roma Ostiense e Roma Trastevere.