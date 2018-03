Treni cancellati e in ritardo: abbandonati i pendolari di Maccarese e Palidoro

Treni soppressi e fermate a Maccarese e Palidoro ignorate. Sono pesantissimi i disservizi causati a studenti e pendolari del territorio del Comune di Fiumicino. Pochissime informazioni, meno treni, navette di aiuto e supporto inesistenti e un piano neve ancora in vigore nonostante da due giorni il meteo sia migliorato.

Anche stamattina molte corse in partenza da Civitavecchia per Roma sono state cancellate e le fermate delle 7.13 e delle 8.37 a Maccarese, così come quelle poche previste a Palidoro si sono trasformate in un assalto alla diligenza con sovraffollamenti spaventosi. Decine gli utenti impossibilitati a entrare nelle carrozze e abbandonati al freddo sulle banchine.

A Torrimpietra- Palidoro, stazione che serve anche chi deve recarsi all'ospedale pediatrico Bambin Gesù ci sono state attese fino a due ore senza che nessuno ne conoscesse i reali motivi.

"In queste ore si verificano altre improvvise cancellazioni sulla linea FL5 e regna la confusione totale per tante persone lasciate a loro stesse, senza notizie e aggiornamenti, all'oscuro di tutto. - denuncia il sindaco di Fiumicino Esterino Montino - In tutto questo caos non si è deciso di prevedere fermate straordinarie per quei treni che passano sia a Maccarese che a Palidoro raggiungendo Roma, Pisa e Grosseto. Scriverò al Ministro Delrio e al Prefetto di Roma per informarli con dovizia di particolari di quanto accaduto e di quello che ancora succede. E sottolineerò anche il fatto che, anche in condizioni normali, è incomprensibile come circa il 40% dei treni che potrebbero servire il nostro territorio a Maccarese e Palidoro sfrecciano senza fermarsi davanti alle nostre stazioni ignorando un’utenza di 35mila cittadini che vivono nel nord del Comune".