Treni frigo sulla linea Orte-Roma, il Comitato Pendolari: "Neve e ghiaccio nei vagoni"

Due carrozze del treno ghiacciate con presenza di neve all'interno dei vagoni. Parlano da sole le foto denuncia divulgate dal Comitato Pendolari Orte alle prese stamattina con il persistere dello stato di emergenza della rete ferroviaria italiana determinato dall'abbassamento repentino delle temperature in tutto il Centro Italia. Tre foto eloquenti, per rendere pubblica una lettera che i pendolari che utilizzano i treni in transito nel nodo ferroviario hanno inviato alla stessa Trenitalia, alle Regioni Lazio, Marche ed Umbria e per conoscenza al Ministero Trasporto e Infrastrutture (MIT).

Treni Roma-Orte ghiacciati

Non bastava la fallimentare gestione dell’emergenza neve a Roma, si legge nella lettera del Comitato Pendolari Orte, con la conseguente soppressione del 50% dei treni regionali e ritardi biblici su molti dei convogli in servizio. Questa mattina il treno RV 2321 proveniente da Ancona e diretto a Roma Termini con un ritardo ad Orte di 75 minuti, si presentava con due carrozze completamente ghiacciate e con presenza di neve all’ interno dei vagoni. Altre carrozze, più “fortunate”, non avevano neve all’ interno ma il riscaldamento non riusciva a portare la temperatura interna a valori accettabili. Si viaggiava con cappello e cappuccio al fine di avere un minimo sollievo. I viaggiatori hanno segnalato anche pericolose formazioni di ghiaccio in prossimità dei passaggi di intercomunicazione tra un vagone e l’altro.

Viaggiare in modo sicuro e dignitoso

Una lunga e dettagliata missiva che prosegue: "Vogliamo ricordare, se mai ce ne fosse bisogno, che i pendolari si recano a Roma (nel nostro caso) per andare al lavoro o per motivi di studio. Questo, in un paese civile, non è il modo di trattare i passeggeri. Non pretendiamo sedili in pelle, televisori, collegamento wifi o altri “lussi” presenti sui treni Alta Velocità. Vogliamo viaggiare in modo SICURO e DIGNITOSO", chiosano dal Comitato Pendolari Orte.

Scarsa manutenzione dei treni

"Il ghiaccio dentro delle carrozze - concludono i pendolari del Comitato - è la cartina di tornasole della scarsa manutenzione a cui sono sottoposti i convogli. Speriamo che chi ha la facoltà e la possibilità di “fare” muova qualche cosa al fine di garantire, a chi si sposta per studio o lavoro, la stessa dignità degli utilizzatori dei treni Alta Velocità".