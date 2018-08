Guasto alla linea elettrica: treni bloccati e pendolari fermi in stazione

"Siamo fermi in stazione da quattro ore e nessuno ci ha comunicato cosa fare". Questa l'odissea raccontata da una passeggera che si trovava su uno dei treni che si sono fermati dalle 14:50 di oggi 9 agosto sulle linee Fl8 Roma-Nettuno e Roma-Napoli via Formia. "Una giornata da dimenticare - spiega ancora la donna ferma con altre 80 persone alla stazione di Priverno -. Ci hanno distribuito delle bottiglie d'acqua ma da quattro ore non abbiamo comunicazioni. Siamo molto arrabbiati, molti di noi hanno perso i voli in aeroporto per non parlare degli appuntamenti oramai perduti".

Treni fermi sulla linea Fl8 Roma-Nettuno

Ma cosa è accaduto? Come comunica Rfi: "Dalle 14.50 il traffico ferroviario fra Roma Termini e Campoleone (linee FL8, Roma – Nettuno, e Roma – Napoli, via Formia) è sospeso per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Torricola e Pomezia a causa del maltempo".

Guasto alla linea elettrica

Alle 16:50 un primo aggiornamento con "il traffico ferroviario ancora sospeso". Allle 18:05 una successiva comunicazione con Rfi che scrive di aver "riattivato su un solo binario, a senso unico alternato, il traffico ferroviario fra Roma Termini e Campoleone. Continua il lavoro delle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare i guasti e la piena funzionalità degli impianti tecnici". Sul posto è presente il personale di Rfi e la Polizia Ferroviaria. Intorno alle 20:00 la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.

