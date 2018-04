Odissea sulla Fl1 Roma-Fiumicino, il racconto di un pendolare: "Bloccati sul treno due ore e mezza"

Una vera e propria odissea. A raccontarla a RomaToday un 32enne romano, pendolare dei treni della linea Fl1 Fara Sabina-Roma-Fiumicino. Un finale di giornata da dimenticare, quello descritto e fotografato da Emanuele Daniele, cominciato alle 19:45 a bordo del convoglio 22110 che si è "improvvisamente fermato fra le stazioni Muratella e Ponte Galeria". Poi l'attesa, durate "due ore e mezza", sino a quando i passeggeri sono stati trasbordati su un altro treno (arrivato alle 22:10) che li ha portati nelle rispettive destinazioni. Ma se il 32enne romano è potuto rientrare a casa, infuriato e stanco ma senza altri problemi, "diversa sorte hanno avuto i tanti passeggeri che dovevano prendere un volo all'aeroporto", con molti di loro "rassegnati al fatto di aver perso oramai il volo che dovevano prendere al Leonardo Da Vinci".

Odissea sul treno Roma-Fiumicino

Un racconto dettagliato quello del pendolare del treno Roma-Fiumicino. "Siamo rimasti fermi fermi all’altezza di ponte Galeria dalle 19.45 e fino alle 22.14 non abbiamo ricevuto soccorsi o supporto - racconta ancora Emanule Daniele che ha girato anche un video del trasbordo dal treno fermo a quello successivo -. Ci hanno fatto salire sul secondo treno dopo due ore e mezza, quando molte delle persone presenti, senza acqua e senza mangiare, hanno cominciato a sentirsi male".

Guasto tecnico

A far adirare il 32enne romano, "la mancata asssitenza e mancata comunicazione di quanto stesse accadendo". "Inizialmente - spiega ancora - hanno annunciato un problema tecnico". Fermato il capotreno "ci ha detto che c'era stato un problema ai cavi di alimentazione della linea comunicandoci, erano da poco passate le 20:00, che il treno sul quale dovevano salire era partito da due minuti dalla stazione Villa Bonelli". Quel treno però "è arrivato a Ponte Galeria alle 21:10 ed io sono tornato a casa alle 22:40, con circa due ore e mezzo di ritardo rispetto all'orario solito".

Voli persi a Fiumicino

Ma se per il pendolare romano l'odissea è finita una volta arrivato a casa "per i tanti passeggeri che avevano un aeroplano da prendere è andata diversamente. Molti di loro hanno infatti perso il volo, e sono andati al Leonardo Da Vinci rassegnati all'idea".

Guasto tecnico a Ponte Galeria

Ma cosa è successo? Lo scrive Rfi nella serata di ieri sulla sua pagina di infonews comunicando la circolazione rallentata per guasto alle linea elettrica della Fl1 Fara Sabina - Roma - Fiumicino Aeroporto, fra Roma Ostiense e Ponte Galeria. "Ritardi fino a 90 minuti per i treni in viaggio. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario".

Treni cancellati ed in ritardo

Stesso copione anche questa mattina a partire dalle 6:20 "circolazione ferroviaria rallentata sulla linea FL1, Fara Sabina - Roma - Fiumicino Aeroporto, per un inconveniente tecnico a Ponte Galeria. Ritardi fino a 20 minuti per i treni in viaggio". Poi alle 7:05 la successiva comunicazione: "traffico in progressiva ripresa dopo problema tecnico a Ponte Galeria". "I treni in viaggio - si legge ancora nella nota informativa di Rfi - hanno registrato ritardi fino a 15 minuti. Cancellati due Leonardo Express e limitati nel percorso cinque regionali".