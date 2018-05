Un albero caduto blocca i treni a Roma: cancellati e limitati 50 regionali

Dalle 16:00 alle 18:45, questo è stato il tempo necessario per rimuovere un albero caduto nel pomeriggio di ieri 23 maggio sulla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Roma Tuscolana e Roma Ostiense, importante nodo dei trasporti su ferro della Capitale. Quasi tre ore che hanno comportato dei disagi agli utenti dei treni regionali e urbani delle linee Fl1 Grosseto - Roma e Roma - Aeroporto di Fiumicino. Come comunica Rfi i "convogli in viaggio hanno subìto ritardi fino a 45 minuti, mentre 25 regionali sono stati cancellati e 25 limitati nel percorso".

Treni cancellati a Roma

In particolare l'albero è caduto in via Solunto, nella zona dell'Alberone causa "maltempo". Sul posto per rimuovere la pianta e ripristinare la normale circolazione ferroviaria una squadra dei vigili del fuoco di Roma ed i tecnici di Rfi. Interotta la tensione elettrica, i pompieri hanno provveduto al taglio dell'albero con l'aiuto di una piattaforma ferroviaria girevole messa a disposizione delle stesse Ferrovie dello Stato. Nessuno è rimasto ferito né si sono registrati altri danni.