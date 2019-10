Sciopero 25 ottobre, treni a rischio per 24 ore: le informazioni

Lo sciopero generale del 25 ottobre colpirà anche i treni che saranno a rischio per 24 ore. Giovedì 24 e venerdì 25 ottobre 2019 i treni potranno subire ritardi, cancellazioni o variazioni dalle ore 21.00 del 24 alle ore 21.00 del 25 ottobre e i convoglio a lunga percorrenza di Trenitalia potranno subire variazioni.

Sul sito di Rfi si legge come anche Italo abbia predisposto tutte le misure in linea con la normativa vigente atte a tutelare l’interesse dei viaggiatori. Per i treni regionali e suburbani saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Nel corso dello sciopero saranno garantiti i collegamenti fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino (con treno “Leonardo Express” o con autobus sostitutivi). Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).

L’agitazione sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Sarà possibile seguire la circolazione in tempo reale sulle App delle Imprese di Trasporto.

Informazioni presso:

Trenitalia: www.trenitalia.com, uffici informazioni e assistenza clienti, biglietterie, call-center Trenitalia 89.20.21* e Numero verde 800-892021 (attivo dalle ore 9.00 del 24 alle ore 22.00 del 25 ottobre).

Italo: www.italotreno.it, Biglietterie, Call center Italo Assistenza 89.20.20¹ e Pronto Italo n. 06.07.08 (attivo dalle ore 09:00 del 23 ottobre alle ore 23:00 del 25 ottobre).