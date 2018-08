Spaccio a Tor Bella Monaca: fermano il cliente con la dose di cocaina ed incastrano i pusher

Hanno notato i movimenti sospetti di un giovane pusher che riforniva i clienti in strada e poi si approvvigionava in un vicino appartamento a Tor Bella Monaca. Così i poliziotti hanno dapprima fermato il cliente, verificando l’effettivo acquisto di stupefacente, nella fattispecie cocaina, poi hanno effettuato la perquisizione nell’abitazione di via Giacinto Camassei.

Tre pusher in manette in via Camassei

In casa oltre ad romano di 21 anni, i poliziotti hanno trovato un secondo uomo, noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti specifici in materia di stupefacenti insieme alla compagna, una ragazza di origine ucraina di 22 anni. Al termine della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto 1800 euro in contanti e oltre 50 grammi di cocaina. I tre sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra di loro.