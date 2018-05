Li assume, ma la sua identità è falsa: così faceva entrare immigrati in Italia

Con un documento rubato voleva fare entrare in Italia, clandestinamente, cinque indiani. Dopo una indagine, un 53enne è finito in manette per "possesso di documento falso" ed è stato denunciato per "sostituzione di persona" e "favoreggiamento all’immigrazione clandestina".

L'uomo si era presentato allo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura, dopo essersi "appropriato" dell'identità di un'altra persona e con la documentazione necessaria per assumere 5 lavoratori stagionali di nazionalità indiana. Il 53enne ha però esibito, come documento, una carta d'identità apparentemente genuina ma abilmente contraffatta, con la sua fotografia ma con i dati identificativi di un altro uomo.

L'impiegato della Prefettura, insospettito dalla lettera di convocazione mostrata dal 53enne difforme da quelle solitamente inviate dal sistema informatico e per giunta priva di firma del dirigente, ha chiamato la Polizia di Stato.

Immediatamente sono intervenuti gli agenti del commissariato Colombo, diretto da Ada Nitoglia, che hanno accertato, con una breve indagine, la vera identità dell'impostore, impedendogli di concludere l'iter burocratico volto a favorire l'ingresso illegale di cittadini extracomunitari, facendo ricadere le relative spese fiscali a carico dell'uomo a cui aveva sottratto l’identità.