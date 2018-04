Turista colpito con un pugno al volto e rapinato tra i vicoli di Trastevere

Lo hanno colpito con un pugno al volto per poi rapinarlo. E' successo nella notte quando, intorno alle 3, due nordafricani, un 44enne algerino e un 32enne marocchino, hanno aggredito un americano di 29 anni in vicolo del Bologna.

Il turista, insieme ad alcuni amici, si è trovato di fronte i due malviventi che, in un attimo, lo hanno colpito violentemente al volto portandogli via il portafoglio.

In quel momento transitavano i Carabinieri della Stazione Roma Trastevere che hanno notato la scena e sono intervenuti bloccandoli mentre tentavano di allontanarsi nelle vie limitrofe. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima che non ha avuto bisogno di cure mediche. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.