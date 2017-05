Trastevere e Tridente, abusivi nel mirino dei vigili: multe e sequestri

Multe e sequestri in zona a Trastevere e nell'area del Tridente. I primi interventi sono iniziati alle 16, da piazza Sant'Egidio fino a Santa Maria in Trastevere, passando per via della Lungaretta, via Del Moro e limitrofe: in particolare, i reparti di Polizia Amministrativa dei gruppi 1° Centro e della Task Force del Comando Generale hanno effettuato verifiche sull'occupazione di suolo pubblico, sulla corretta esposizione della pubblicità, sul funzionamento delle cucine e sull'igiene dei locali.

Controlli mirati anche ai musicisti di strada e alle bancarelle autorizzate. Presenti anche i reparti del GSSU e dello SPE, che hanno operato al contrasto dei venditori abusivi, poco presenti al momento dell'intervento del pomeriggio, ma numerosi nelle ore serali. I risultati sono stati consistenti: borse, foulards, statuette in legno, bastoni per selfie sequestrati a via del Corso, via delle Muratte, Fontana di Trevi, e poi a via dei Pastini, Piazza di Pietra e Piazza della Rotonda.

Anche le unità del GPIT sono intervenute, soprattutto nelle aree interne di Trastevere, sanzionando tutti i veicoli parcheggiati irregolarmente, operando poi con posti di controllo sul Lungotevere Raffaello Sanzio, presso Piazza Trilussa e Ponte Sisto. Le operazioni hanno portato a 95 sanzioni del codice della strada, a 50 verbali di Polizia Amministrativa, per un totale di circa 50mila euro, ai quali andranno aggiunte le sanzioni disposte dal Municipio e 6 esercizi oggetto di denuncia penale per frode in commercio.

Sono tuttora in corso verifiche sull'esistenza delle autorizzazioni e sui corretti pagamenti dei tributi. I controlli antiabusivismo, invece, hanno portato al sequestro di 600 articoli, alcuni di essi risultati contraffatti (borse). Operazioni dello stesso tipo verranno presto ripetute, a tutela della legalità anche nelle zone della città particolarmente interessate dai flussi turistici.