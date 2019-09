Movida, da Trastevere a Testaccio: 1300 multe per sosta irregolare

Serie di controlli della Polizia Locale durante il week end nelle zone della modiva dove sono state rilevate irregolarità amministrative per maggiori occupazioni di suolo pubblico, musica ad alto volume, buttafuori irregolari e violazioni del regolamento di polizia urbana riguardante gli orari e le modalità di somministrazione degli alcolici.

Nell'area della stazione Termini, sono stati individuati due locali che somministravano alcolici dopo le 3 del mattino: emessa nei confronti dei responsabili una sanzione amministrativa di circa 7000 euro ciascuno, insieme ad una segnalazione all'autorità competente per i relativi provvedimenti di legge.

Più di 3.000 i controlli effettuati anche in altre zone della città, da Trastevere, Testaccio, San Lorenzo, Piazza Bologna fino al quartiere Ostiense: 150 gli accertamenti per la guida in stato di ebbrezza, con due le persone denunciate perchè trovate con un valore oltre il limite consentito e due patenti ritirate.

Oltre 140 i veicoli sorpresi a circolare ad una velocità superiore al limite consentito, 1300 le sanzioni per sosta irregolare e 100 le auto rimosse. Dodici le contestazioni per mancato rispetto dell'articolo 28 del regolamento di Polizia Urbana sulla somministrazione e vendita al dettaglio di alcolici.