Trastevere: tavolini selvaggi rimossi e buttafuori irregolari multati

Blitz a Trastevere del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri e dai NAS. Nel corso di mirati accertamenti agli esercizi pubblici, per la verifica del rispetto delle normative di settore, i militari congiuntamente con il personalePolizia Locale di Roma Capitale, hanno sanzionato, per "occupazione abusiva di suolo pubblico", un'attività in via della Lungaretta, riscontrando la presenza di tavolini, sedie e vari arredi, posti sotto sequestro. Il titolare è stato sanzionato per oltre 2.000 euro.

La titolare di un bar di via del Politeama è stata sanzionata per aver organizzato una serata musicale senza i previsti permessi. Dagli accertamenti dei Carabinieri è emerso che due persone esercitavano all’interno del locale, l’attività di buttafuori, senza le autorizzazioni e sono stati sanzionati con una multa di circa 1700 euro. Infine, in due attività di via Santa Dorotea, i militari hanno riscontrato carenze igieniche e la presenza di alimenti non tracciati.