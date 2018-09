Movida selvaggia a Trastevere: droga, coltelli e divieti ignorati

La movida di Trastevere sotto stretta osservazione dei carabinieri. I controlli effettuati nel fine settimana hanno portato all’arresto di due pusher e alla denuncia di altre due persone, per evasione e porto abusivo di armi atte ad offendere.

In totale sono state ispezionate 15 attività commerciali, identificate 177 persone, controllati oltre 100 veicoli, oltre alle sanzioni amministrative elevate per oltre 2000 euro.

I pusher

A finire in manette sono stati un cittadino egiziano e uno del Marocco, di 27 anni, entrambi nullafacenti in Italia senza fissa dimora, già noti per i loro precedenti, sopresi in atteggiamento sospetto. A seguito della perquisizione personale sono stati trovati in possesso di 13 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi. La droga è stata sequestrata mentre i due sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.

Le denunce

Denunciato a piede libero un romano di 51 anni già noto ai militari: ristretto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, è stato invece notato aggirarsi a piedi per le strade del quartiere senza alcuna autorizzazione rilasciata dal Giudice competente.

Nel corso di un posto di controllo, invece, i militari hanno sorpreso, a seguito della perquisizione personale e veicolare, un romano di 25 anni, nullafacente e con precedenti, in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 16 cm e due flaconi contenenti metadone. Il tutto è stato sequestrato.

Ordinanza "Anti-alcol"

I militari della Compagnia Roma Trastevere hanno posto particolare attenzione anche al rispetto delle prescrizioni imposte dall’Ordinanza “Anti-alcol” del Sindaco di Roma: in questo contesto sono state sanzionate 10 persone sorprese a bere alcolici in strada per complessivi 1500 euro. Sanzionato, per un importo di 100€, anche un locale pubblico, per non aver esposto l’avviso della citata ordinanza sindacale.