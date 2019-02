Trastevere: dà in escandescenza in un bar, poi minaccia e aggredisce carabinieri

Movida violenta a Trastevere dove la scorsa notte, nel corso di specifici controlli per garantire un sano divertimento ai fruitori della vita notturna nello storico rione, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno arrestato un romano di 46 anni, con precedenti, con l’accusa di minaccia, violenza, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale.

Trastevere, dà in escandescenza in un bar

I militari su segnalazione della Centrale Operativa del Comando Provinciale sono intervenuti nei pressi di un bar di piazza San Calisto dove era stata segnalata la presenza di un soggetto, in stato di forte alterazione psicofisica, che stava creando disturbo ed infastidiva passanti e i clienti.

All’arrivo dei militari, in effetti, l’uomo era intento a discutere animatamente con alcune persone presenti nella piazza.

Minacce, ingiurie e aggressione ai carabinieri

Alla vista dei militari l’uomo si è scagliato contro, rivolgendo in un primo momento frasi minacciose ed ingiuriose e subito dopo aggredendoli fisicamente prima di essere bloccato ed ammanettato.

Dopo l’arresto il violento è stato condotto in caserma dove è stato trattenuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In mattinata l’uomo è stato condotto presso le aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo al termine del quale è stato convalidato l’arresto, con l’obbligo di presentazione alla P.G..