Trastevere: alcol venduto oltre l'orario consentito, multati esercizi commerciali

Proseguono senza sosta i servizi di prevenzione della Polizia a Trastevere. Nell’ambito di tale attività, oltre ai consueti servizi antidroga e di controllo del commercio abusivo, gli agenti del Commissariato Trastevere diretto da Fabrizio Sullo hanno avviato controlli amministrativi agli esercizi commerciali che somministrano bevande alcooliche, con particolare riguardo ai cosiddetti minimarket.

I controlli effettuati hanno permesso di riscontrare la vendita di sostanze alcoliche oltre l'orario consentito dal regolamento comunale.

Le conseguenti contestazioni amministrative riguardavano due esercizi commerciali in via di San Francesco a Ripa, e uno in via della Pelliccia, ai cui titolari venivano elevate la sanzioni amministrative di 6666,67 euro. Complessivamente, sono state contestate sanzioni per un ammontare di circa 20mila euro.