Trastevere: ubriaco forza portone di un palazzo, poi tenta di rubare in un furgone

Pomeriggio di passione a Trastevere dove un uomo è stato arrestato dai carabinieri. E’ accaduto a piazza Giuditta Tavani Arquati dove un cittadino polacco di 38 anni è stato fermato mentre stava rovistando all’interno di un furgone in sosta nell’area.

Secondo quanto si apprende l’uomo, un senza fissa dimora pluripregiudicato, ha prima provato a forzare il portone di un palazzo della piazza che si trova fra via della Lungaretta ed il lungotevere. Dopo non essere riuscito nel suo intento avrebbe preso di mira un fattorino che stava portando la spesa ad alcuni residenti “tossendogli in faccia”, da quanto apprende RomaToday da alcuni testimoni.

Non pago di quanto fatto, il 38enne ha quindi forzato la portiera di un furgone, un Fiat Doblò, e dopo aver acceso la musica a tutto volume ha cominciato a rovistare all’interno del mezzo a caccia di oggetti da rubare.

Allertate le forze dell’ordine sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Trastevere che lo hanno trovato ancora all’interno del Doblò. Ubriaco, i militari dell’Arma hanno faticato non poco per fermare l’uomo per poi arrestarlo con l’accusa di “tentato furto”. Alla vista dei militari l'uomo si è infatto dato alla fuga e li ha poi aggrediti dopo che questi lo hanno raggiunto per arrestarlo.

Proprio a piazza Arquati, a due passi dalla più nota piazza Santa Maria in Trastevere, lo scorso 27 marzo vennero arrestati due ladri, un uomo ed una donna. La coppia venne infatti ripresa con telefono cellulare con l’uomo che, dopo aver forzato la porta posteriore di una Fiat Panda, infrangendo poi il finestrino, provò scappare con un carrello richiudibile carico di spesa che la proprietaria dell’auto aveva lasciato nella vettura. Il tutto sotto la supervisione della complice, una donna con tanto di mascherina che faceva da ‘palo’.

Poi la chiamata al 112 con l’arrivo sul posto della polizia che arrestò la coppia di predoni.