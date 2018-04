Ponte Primo maggio 2018 a Roma: metro e bus, tutte le informazioni

Concerto del primo maggio a piazza San Giovanni, ma non solo. Complice il calendario favorevole Roma si prepara ad un lungo ponte del Primo Maggio. Tanti gli eventi previsti nel week end e nel giorno della festa dedicata ai lavoratori. Prevista la presenza di migliaia di turisti ed anche per questo Atac punta a non farsi trovare impreparata.

Per domenica 29 aprile previsto il normale servizio dei giorni festivi sull'intera rete. Da lunedì 30, in concomitanza con l'avvio ufficiale della stagione turistica, via alle linee mare. Attivate le linee del litorale 07 (stazione Colombo della ferrovia Roma Lido-via Litoranea-Torvaianica/Capo Ascolano) e 062 (Porto di Ostia-stazione Lido Centro-lungomare-stazione Colombo-Castelporziano).

Per il primo maggio, in vista del tradizionale concerto che si terrà in piazza San Giovanni, il servizio metro sarà potenziato con il prolungamento di due ore dell'orario di servizio. Rete metro: linee metro A-B/B1-C ultima corsa dai capolinea all'1.30 anziché alle 23.30; rete superficie: rete Atac e RomaTpl normale orario dei giorni festivi.