Metro sabato 25 marzo: chiuse le fermate di Barberini, Spagna e Colosseo

Funziona la metro a Roma oggi 25 marzo 2017? Passano gli autobus? Nella giornata in cui si festeggia l'Europa per tanti romani sono queste le domande più ricorrenti. Non solo strade chiuse e divieti di parcheggio. In occasione celebrazioni per i trattati di Roma ci saranno disagi anche per chi usa i mezzi pubblici. Dalle ore 00.30 sino a cessate esigenze, le fermate e i capolinea dei mezzi di trasporto pubblico presenti nella blue zone e nella green zone saranno sospese.

La fermata “Colosseo” della metro “B” e le fermate “Barberini” e “Spagna” della metro “A”, a partire dall’ultima corsa della serata del 24 marzo e per tutta la giornata del 25 marzo, saranno chiuse. Saranno comunque disponibili le fermate precedenti e successive.

BUS E TRAM - Per la chiusura al traffico di parte del Centro e per lo svolgimento di quattro cortei, la rete bus e tram subirà ampie deviazioni e limitazioni nella zona centrale e semicentrale. Cambieranno percorso 57 linee C3-H-3-8-16-23-30-40-44-46-51-60-62-63-64-70-71-75-80-81-83-85-87-117-118-160-170-280-360-492-590-628-649-650-673-714-715-716- 719-769-780-781-792-916-N3-N4-N5-N6-N7-N8-N9-N12-N15-N18-N19-N20-N25.

Dalle ore 0.30 circa di sabato 25 marzo saranno chiuse al traffico piazza Venezia, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, via dei Fori Imperiali (tra largo Corrado Ricci e piazza Venezia). Per l'intera durata del servizio le linee notturne N3-N4-N5-N6-N7-N8-N9-N12-N15-N18-N19-N20-N25 devieranno e limiteranno il percorso.



Da inizio servizio, le linee C3-H-8-30-44-46-51-60-62-63-64-70-80-81-83-85-87-117-118-160-170-492-628-715-716-780-781-916 devieranno, limiteranno il percorso o subiranno momentanee interruzioni.

ORE 11 DI SABATO 25 MARZO - SVOLGIMENTO DI DUE CORTEI

Dalle ore 11 si svolgeranno due manifestazioni con corteo

- da piazza Bocca della Verità all'Arco di Costantino lungo via dei Cerchi-piazza di Porta Capena-via di San Gregorio e via Celio Vibenna

- da piazza Vittorio all'Arco di Costantino lungo via Emanuele Filiberto, piazza di Porta San Giovanni, piazza San Giovanni in Laterano, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna

ORE 13 DI SABATO 25 MARZO CORTE METRO GARBATELLA-PIRAMIDE

Dalle ore 13 tra parcheggio metro Garbatella e Piramide lungo via Ostiense e piazzale Ostiense, deviate, limitate o sospese linee 23-673-715-716-792

ORE 14 DI SABATO 25 MARZO - CORTEO PIRAMIDE-BOCCA DELLA VERITA'

Il corteo si svolge lungo il percorso piazzale Ostiense, via marmorata, via Galvani, via Luca della Robbia, piazza Testaccio, via Pietro Querini, via Giovanni Branca, via Marmorata, piazza dell'Emporio, lungotevere Aventino, largo Amerigo Petrucci, piazza Bocca della Verità

ORE 15 DI SABATO 25 MARZO - CORTEO ESQUILINO-FORI

Il corteo si svolge lungo il percorso piazza dell'Esquilino-via Cavour-largo Corrado Ricci. Dalle ore 15 è previsto anche un sit-in a piazzale Tiburtino con la deviazione della linea 71; proveniente da stazione Tiburtina da piazzale del Verano devia in via Cesare de Lollis, via dei Ramni, piazzale Sisto V e via Marsala; proveniente da Santa Bibiana devia in via Porta San Lorenzo, via dei Ramni, via dei Marrucini e via Tiburtina.

Dalle ore 11 al termine di tutti gli eventi previsto per le ore 20 circa, quindi, le linee C3-H-3-8-16-23-30-40-44-46-51-60-62-63-64-70-71-75-80-81-83-85-87-117-118-160-170-218-280-360-492-590-628-649-650-665-673-714-715-716-719-769-780-781-792-916 seguiranno percorsi deviati, limitati o saranno momentaneamente sospese. I percorsi deviati seguiranno la viabilità indicata dalle autorità di polizia Roma Capitale e dalle forze dell'ordine.