Atac, domani niente piano neve: regolare e senza limitazioni il servizio bus

Scuole chiuse, ma niente piano neve per domani. Se oggi con le annunciate precipitazioni nevose l'azienda del trasporto pubblico ha preferito far lavorare solo i mezzi con gomme termiche, domani il servizio sarà regolare.



E' Roma Agenzia per la Mobilità ad informare su quanto accadrà domani.

"Domani il servizio di superficie gestito da Atac e da Roma Tpl tornerà al normale funzionamento. Sospeso, invece, vista la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado, il trasporto scolastico. Eventuali variazioni, dovute alle condizioni meteo o alla presenza di ghiaccio sul manto stradale, saranno tempestivamente comunicate sui siti muoversiaroma.it, atac.roma.it e sui profili social di Roma Servizi per la Mobilità e Atac".

In mattinata proprio i trasporti hanno creato i maggiori disagi. Le condizioni meteoreologiche assai critiche hanno infatti impedito l'uscita dei mezzi dalle rimesse. Il risultato è stato quello di vedere capolinea vuoti e romani e turisti in attesa sotto la neve. Dalle 9, con l'attenuarsi delle precipitazioni, è iniziato il servizio annunciato, ridotto come da piano neve. Regolare invece il servizio delle metropolitane.