Ferragosto 2017 a Roma: orari estivi per i trasporti e Ztl notturne aperte

Varchi Ztl notturni aperti ed orari estivi. Non cambiano le modalità di trasporto pubblico per il giorno di Ferragosto. Per quanto concerne le Zone a traffico limitato nessun cambiamento, come programmato per tutto questo mese (dall'1 al 31), restano spenti i varchi notturni di Trastevere, San Lorenzo, Centro e Testaccio. Restano invece attive con gli orari consueti quelle diurne: Centro Storico, Tridente e Trastevere. Sempre in vigore anche l’isola pedonale integrale dei Fori Imperiali come per la domenica e gli altri festivi.

Trasporti a Ferragosto 2017 a Roma

Come comunica Atac il 15 agosto sull'intera rete bus, filobus, tram, metropolitana e ferroviaria sarà in vigore l'orario normale della domenica. Ultima corsa metro A-B ore 23.30; ultima corsa metro C ore 20.30. Apertura alle 5:30. Resta sempre interrotta la tratta della linea A nella compresa tra Termini e Arco di Travertino, per lo svolgimento di lavori di completamento della stazione San Giovanni della linea C della metropolitana e del nodo di interscambio tra la linea C e la linea.

Lavori metro A

Nella tratta interrotta (dal 31 luglio al 3 settembre) sarà in funzione la linea di bus navetta MA4 che seguirà lo stesso percorso della metro A con fermate intermedie nei pressi delle stazioni chiuse. Resteranno chiuse, quindi le stazioni Vittorio Emanuele, Manzoni, San Giovanni, Re di Roma, Ponte Lungo, Furio Camillo e Colli Albani. Invariato il servizio della metro A sulle tratte Termini-Battistini e viceversa e Arco di Travertino-Anagnina e viceversa.

Biglietterie a Ferragosto

Questi gli orari per l'acquisto dei ticket di viaggio: metro A e B, aperte biglietterie Spagna, Termini, Ottaviano, Piramide dalle ore 8 alle ore 20. Roma-Lido: biglietterie Acilia, Lido Centro e Stella Polare aperte dalle ore 7 alle ore 20. Ferrovia Roma-Viterbo: Flaminio aperta dalle ore 6.40 alle ore 12.50 e dalle ore 14 alle ore 20.10; Euclide aperta dalle ore 6 alle ore 20.30; Saxa Rubra aperta dalle ore 6.30 alle ore 12.40 e dalle ore 13.40 alle ore 19.50: Prima Porta aperta dalle ore 7 alle ore 13.10 e dalle ore 14 alle ore 20.10; Castelnuovo di Porto aperta dalle ore 6.30 alle 12.40 e dalle ore 14 alle ore 20.10; Rignano Flaminio aperta dalle ore 6.30 alle ore 12.40 e dalle ore 14 alle ore 20.10; Civitacastellana aperta dalle ore 6.10 alle ore 12.20 e dalle ore 14.20 alle ore 20.30; Vignanello aperta dalle ore 14.45 alle ore 20.55; Viterbo aperta dalle ore 6.10 alle 12.20 e dalle ore 14.10 alle ore 20.20

Parcheggi a Ferragosto

Anche per i parcheggi in vigore il normale orario della domenica