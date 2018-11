In trasferta ad Udine ma con i biglietti del treno contraffatti, fermati 50 tifosi della Roma

In trasferta ad Udine in treno ma con i biglietti contraffatti. Oltre 50 tifosi dell'As Roma, a bordo del Frecciarossa 9406 Roma - Venezia di sabato mattina, sono stati trovati in possesso di titoli di viaggio contraffatti o senza biglietto.

Il personale di bordo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), durante le attività di controlleria, ha infatti notato anomalie nei biglietti mostrati e ha quindi chiesto una verifica al team antifrode dell’azienda.

Una volta constatata la natura illecita o la mancanza dei titoli di viaggio, i tifosi – partiti da Roma Termini con destinazione Udine – sono stati fatti scendere dal treno nella prima stazione utile, Firenze Santa Maria Novella, grazie all’intervento degli addetti di Protezione Aziendale, e sono stati consegnati alla Polizia Ferroviaria, che li ha identificati e scortati oltre i gate della stazione.

Otto di questi tifosi hanno poi provato a forzare i controlli ai gate per cercare di salire nuovamente a bordo di un treno, ma sono stati fermati e riaccompagnati all’esterno dell’area dei binari.

I controlli e le azioni intraprese oggi confermano l’importanza del rispetto delle regole e l’inflessibilità nei controlli da parte di Trenitalia, a tutela di tutte le persone in viaggio a bordo dei treni. Temi ribaditi anche negli anni scorsi attraverso lo slogan “No ticket, no parti”, che riassume in maniera efficace gli sforzi del Gruppo FS Italiane in merito.

Il treno ha maturato 40 minuti di ritardo. Trenitalia sta procedendo a denunciare presso le autorità competenti i responsabili dell’accaduto per truffa, contraffazione del titolo di viaggio e interruzione di pubblico servizio.