Trapper trovato morto in strada, Saor ucciso da mix di droga. Caccia al pusher

Christian Ballena, il trapper conosciuto come Saor trovato morto in strada a Torpignattara, è deceduto per un mix di droga. La conferma è arrivata dalla consulenza tossicologica presentata alla Procura di Roma che sta indagando sul caso e procede per "morte come conseguenza di un altro delitto e spaccio".

Ora gli inquirenti dovranno trovare chi gli ha venduto la droga e chi lo ha abbandonato in strada in via Anassimandro lo scorso 19 maggio. Sul corpo del giovane non furono trovate ferite visibili.

Nelle tasche, invece, i carabinieri intervenuti trovarono portafogli ed effetti personali. Non gli occhiali da vista e il cellulare, elementi che già dai primi minuti fecero propendere sul fatto che Saor non fosse solo in quei tragici minuti. Le indagini della Procura dovranno far luce proprio su questo punto.

Christian Ballena, nato a Lima, si era trasferito a Roma all'età di 6 anni. Ha cominciato ad avvicinarsi al mondo dei graffiti con lo pseudonimo Saor: dopo aver conosciuto alcuni ragazzi nella scuola superiore che frequentava, si avvicinò agli ambienti che gravitavano attorno a uno studio di registrazione chiamato Anti Cops Warriors, a Centocelle.

Nel 2008 formò assieme all'artista di strada Boez una crew di graffitari col nome di Die Young. Ben presto si aggiunse al gruppo un altro collettivo di rapper chiamato Sangre Brigante. Saor, dopo un'intensa attività come writer, iniziò con il rap con il singolo 'Casino der Casilino'.

Con l'esordio della musica trap, diventata popolare fra i giovani e forma nel 2017 assieme a NuHell il collettivo Glitch Society, col quale pubblica diversi lavori dal format non convenzionale denominato dagli stessi come "scena horror". La sua ultima pubblicazione risale al 2019: "La Droga", un documentario musicale sulla vita di strada.