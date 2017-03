Transessuale picchiata e rapinata dopo rapporto sessuale, indagano i carabinieri

Ai carabineri intervenuti dopo la segnalazione del personale sanitario dell'ospedale ha riferito di essere stata picchiata da un cliente e poi rapinata una volta consumato un rapporto sessuale. Una versione che però non ha convinto in pieno i militari dell'Arma che, pur procedendo sull'ipotesi della rapina, indagano a 360 gradi, non escludendo un possibile regolamento di conti nel sottobosco criminale della prostituzione. Vittima del pestaggio, con conseguente ricovero in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Pomezia, una transessuale colombiana di 51 anni, solita svolgere la propria attività di meretricio nell'area industriale del Comune pometino.

IL RACCONTO DELLA TRANSESSUALE - Le violenze la sera di martedì 21 marzo, quando il personale del 118 ha trasportato la donna in codice rosso al nosocomio di Pomezia. La mattina dopo in ospedale sono quindi arrivati i carabinieri della Compagnia locale che hanno raccolto la denuncia ed ascoltato la testimonianza della cittadina sudamericana.

RAPINATA E PICCHIATA - Secondo quanto riferito dalla 51enne agli investigatori, la rapina si sarebbe consumata in viale Marconi (foto google in basso), dove la transessuale svolge la sua attività di prostituzione. Caricata in auto da un cliente lo stesso, dopo aver consumato un rapporto sessuale, l'avrebbe prima picchiata violentemente e poi rapinata della borsetta contenente circa 400 euro, poi la fuga in auto con la 51enne lasciata ferita in strada. Sul caso indagano, come detto, i carabinieri della Compagnia di Pomezia che al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa.