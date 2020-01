Transessuali picchiate e rapinate dopo il rapporto consumato, arrestato un 22enne. 4 i casi accertati

Al termine di una articolata attività d'indagine del Commissariato Lido di Roma, coordinato dalla Procura della Repubblica, un 22enne del Senegal è stato arrestato nei pressi della stazione fiorentina di Santa Maria Novella, dopo un controllo durato oltre tre giorni. Il giovane è accusato di rapina e lesioni personali nei confronti di transessuali con le indagini hanno tratto spunto, nel settembre del 2019, dalla denuncia di una colombiana.

Dopo un rapporto sessuale consumato, infatti, la vittima è stata rapinata e ferita con violenti pugni all'interno di un appartamento nella zona di Acilia, in via di Macchia Saponara, aggressione per la quale ha riportato serie ferite refertate con vari giorni di prognosi presso l'ospedale Grassi.

Gli investigatori del Commissariato di Ostia sono riusciti successivamente ad indentificare altre transessuali che erano state vittime del senegalese che utilizzava sempre lo stesso modus operandi: una falsa trattativa telefonica, l'impiego della violenza per sottometterle e la sottrazione del denaro usando come scusa una sorta di risarcimento per non aver usufruito di una prestazione con "una persona di sesso femminile".

Ascoltate alcune vittime sono emersi fin da subito degli elementi in comune nei vari eposodi. L'analisi dei fatti in esame, infatti, ha confermato la chiara inclinazione del 22enne e la sua attitudine alla violenza. Non solo.

Le indagini sono risultate particolarmente complesse, vista le reticenza a collaborare da parte delle vittime perché, in alcuni casi, irregolari sul territorio nazionale.

L'operazione è stata svolta in collaborazione anche con la Squadra Mobile e la Polfer di Firenze, che hanno contribuito alla localizzazione del soggetto battendo tutte le zone adiacenti la stazione di Santa Maria Novella per poi bloccarlo. Le rapine fino ad ora documentate sono 4, ma non è da escludere che successivamente possano emergere ulteriori casi.

Il Commissariato di Ostia invita eventuali e ulteriori vittime del giovane senegalese "a denunciare i fatti". Il fermato è stato associato presso la casa di detenzione di Sollicciano a disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari di Firenze.