Roma si incanta al tramonto. E le foto del suo cielo invadono Facebook e Instagram

Roma incanta sempre. Al tramonto, durante certi tramonti in particolare, più che mai. Rosso, viola, arancione. Con il Colosseo di fianco, con il Cupolone sullo sfondo, da Trinità dei Monti, dal Pincio, dal Gianicolo. Il pomeriggio di oggi, 4 gennaio, è uno di quelli che bloccano e lasciano senza parole. A parlare sono le foto sui social: facebook e instagram sono infatti invasi dalle immagini del tramonto della città eterna, oggi bello più che mai.

Tutta colpa delle nuvole che da basse e fitte, si sono in queste ore diradate levandosi a quota più alta. Quando sono sottili agiscono come una sorta di schermo di proiezione per i colori. A seconda dell’inclinazione, se la nube è abbastanza sottile può catturare più luce arancione e rossa e rifletterla fino a noi. Inoltre i venti freddi in alto puliscono l'aria, eliminando molte delle particelle più grandi.

Stephen Corfidi, metereologo della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) su nationalgeographic.it allontana poi le teorie complottiste. La polvere e l'inquinamento atmosferico rendono i tramonti più intensi? "No", spiega Corfidi, "lo si sente spesso dire ma, supponendo che si stia parlando dell'inquinamento tipico della bassa atmosfera, è un mito". "In realtà è il contrario: le particelle più grandi nella bassa atmosfera tendono a smorzare e attenuare i colori perché assorbono più luce e disperdono tutte le lunghezze d'onda più o meno allo stesso modo, in modo da perdere lo spettacolare effetto di filtro. Nelle zone in cui c’è molta nebbia non si vedono in genere tramonti da cartolina".