Tramonto a Roma: 50 sfumature di cielo, le immagini colorano il web

Un po' di rosa, un po' di arancione. Ma anche rosso, blu, celeste, giallo e fucsia. Sfumature argentee e color fuoco. Il cielo di Roma si è colorato oggi, 27 novembre, con un tramonto spettacolare. E allora tutti con smartphone e fotocamere per immortalare le immagini e postare su Facebook, Twitter o Instagram come ha fatto Melissa Ricci, lettrice di RomaToday inviandoci una foto da Ostia.

Tutta colpa delle nuvole che, da basse e fitte, si sono in queste ore diradate levandosi a quota più alta. Quando sono sottili agiscono come una sorta di schermo di proiezione per i colori. Se la nube è abbastanza sottile può catturare più luce arancione e rossa e rifletterla fino a noi. Inoltre i venti freddi puliscono l'aria, eliminando molte delle particelle più grandi.

Stephen Corfidi, metereologo della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) su nationalgeographic.it spiega: "Le particelle più grandi nella bassa atmosfera tendono a smorzare e attenuare i colori perché assorbono più luce e disperdono tutte le lunghezze d'onda più o meno allo stesso modo, in modo da perdere lo spettacolare effetto di filtro. Nelle zone in cui c’è molta nebbia non si vedono in genere tramonti da cartolina".

