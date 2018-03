Guasto elettrico e ritardi: tre linee tram vanno in tilt

Tre linee tram in tilt a Roma. E' successo oggi 6 marzo quando, dalle 7 del mattino, un guasto elettrico alla linea aerea a largo Preneste ha creato ritardi alle linee 5-14-19.

Atac, per limitare i disagi, è stata costretta ad interrompere le tratte per un'ora sostituendole, temporaneamente, da bus nella tratta Porta Maggiore <-> Gerani/Togliatti, in entrambi i sensi di marcia. Il disservizio, poco più tardi, è stato risolto. La circolazione è poi tornata alla normalità con ritardi residui.

#info #atac - Linee tram 5-14-19 in ritardo (guasto tecnico rete elettrica a largo Preneste) #roma — infoatac (@InfoAtac) 6 marzo 2018

#info #atac - Linee tram 5-14-19 servizio riattivato su intero percorso, con residui forti (risolto guasto tecnico rete elettrica) #roma — infoatac (@InfoAtac) 6 marzo 2018