Porta Maggiore, da lunedì lavori sui binari: per tutto agosto niente tram a Roma

Sarà un agosto difficile per chi resta in città ed è abituato ad utilizzare i tram. Iniziano infatti domani i lavori per la sostituzione dei binari in piazza di Porta Maggiore. Quello che accadrà sarà, nei fatti, che per tutto agosto Roma sarà senza tram. Anche l'8 infatti, che non passa da Porta Maggiore, sarà interessato da degli interventi. I lavori e gli annessi disagi andranno a sommarsi ai cantieri che ormai da un mese dimezzano i tram 3 e 19 e bloccano la linea 2. Prevista la chiusura di alcune strade e l'implementazione di un servizio sostitutivo di bus navette. Ecco tutti i dettagli.

Le strade chiuse

In via Eleniana: istituzione del divieto di fermata lato destro nel tratto compreso tra piazza di Porta Maggiore ed via Sebastiano Grandis; chiusura al transito veicolare della sede tranviaria nel tratto compreso tra piazza di Porta Maggiore e via Sebastiano De Grandis; chiusura al transito veicolare della sede tranviaria nel tratto compreso tra via Eleniana e piazzale Labicano; chiusura al transito veicolare della corsia laterale sinistra di accesso a piazzale Labicano altezza via G. Sommeiller.

In Piazza di Porta Maggiore chiusura al transito veicolare del fornice di collegamento nel tratto compreso tra piazza di Porta Maggiore e piazzale Labicano. Sempre in piazza di Porta Maggiore disposta la chiusura al transito veicolare della corsia tranviaria situata nel fornice sinistro nel tratto compreso tra viale dello scalo di San Lorenzo e via Giolitti.

Linee 2, 3 e 19

Il ritorno sui binari anziché il 23 luglio, sarà il 13 agosto per il tram 2 e il 3 settembre per le linee 3 e 19. In particolare su 3 e 19 i bus navetta, che ora coprono le tratte tra Porta Maggiore e i capolinea di Valle Giulia e piazza Risorgimento, dal 30 luglio al 2 settembre copriranno anche il percorso tra Porta Maggiore e stazione Trastevere (per la 3) e tra Porta Maggiore e Centocelle (per la 19).

Lavori a Porta Maggiore

Sempre per il rinnovo delle infrastrutture a Porta Maggiore i tram delle linee 5 e 14 saranno sostituiti dai bus dal 30 luglio al 2 settembre. Così l'assessora alla città in Movimento Linda Meleo: "Migliorare il trasporto pubblico e garantire maggiore sicurezza significa anche ammodernare le infrastrutture. Per questo motivo inizieranno i lavori per la manutenzione straordinaria della rete tranviaria della Capitale. Proprio per limitare i disagi all’utenza, le operazioni sull’armamento interesseranno il mese di agosto". Atac, inoltre, ha previsto un servizio di bus sostitutivi in base alla programmazione dei lavori sull’armamento.



Per le chiusure stradali che scatteranno con il cantiere di rinnovo dei binari tram a Porta Maggiore, dall'1 al 13 agosto saranno deviate, direzione Centro, le navette di 5 e 14 e i bus di 50, 105, 150, A01, n12 n18. Da piazzale Prenestino devieranno in via L’Aquila, ponte Casilino, stazione metro C Lodi, via Nola, piazza Santa Croce in Gerusalemme, via di Santa Croce in Gerusalemme, via Conte Verde, metro A Vittorio, via Napoleone III, poi percorso normale.

Tutte le modifiche sulla linea tramviaria

Linea 2 - Sostituita da bus sino al 12 agosto. Servizio tram ripristinato dal 13 agosto. Sino al 2 settembre, sulla linea tram 2 non saranno effettuate le corse della mattina tra Porta Maggiore e piazzale Flaminio/piazza Mancini e le corse serali tra piazzale Flaminio e Porta Maggiore.

Linea 3 - Sostituita da bus sino al 2 settembre. Servizio tram ripristinato dal 3 settembre

Linea 5 - Sostituita da bus dal 30 luglio e sino al 2 settembre. Servizio tram ripristinato dal 3 settembre

Linea 8 - Sostituita da bus dal 30 luglio e sino al 5 agosto. Servizio tram ripristinato dal 6 agosto. Ad agosto per l'8 il prolungamento orario del venerdì e sabato è su bus. Dal 6 agosto al primo settembre, la linea tram 8 effettua, tutti i giorni prima e ultima corsa da Casaletto alle ore 5.10 e alle ore 24; da piazza Venezia alle ore 5.35 e alle ore 0.29 (la domenica ore 0.28). Nelle notti venerdì/sabato e sabato/domenica, sino al 2 settembre, le corse notturne della linea 8 (ovvero quelle in programma dalle ore 0.29 alle ore 3.29) sono sostituite da bus. Durante i lavori che interesseranno la linea 8, ovvero tra il 30 luglio e il 5 agosto, la linea H (che viaggia tra Termini e Bravetta/via dei Capasso), effettuerà, a supporto dei bus navetta in servizio sull'8, tutte le fermate presenti a viale Trastevere e sulla circonvallazione Giancolense.

Linea 14 - Sostituita da bus dal 30 luglio e sino al 2 settembre. Servizio tram ripristinato dal 3 settembre

Linea 19 - Sostituita da bus sino al 2 settembre. Servizio tram ripristinato dal 3 settembre