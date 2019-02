Termini: il tram esce dai binari, lo svio davanti la stazione. Nessun ferito

Un tram della stazione Termini è uscito dai binari intorno 19 del 7 febbraio, prima di fermarsi al capolinea. Uno svio che, secondo quanto risulta ad Atac, non ha causato feriti feriti. Il mezzo stava quasi per fermarsi. Per determinare le cause dell'incidente l'azienda dei trasporti capitolina aprirà una indagine. La circolazione è ripartita intorno alle 19.50.

#info #atac - Rete tram - la circolazione tramviaria delle linee 5-14 è in progressiva ripresa a seguito di un guasto tecnico capolinea Termini #roma FINE EVENTO https://t.co/D45yxdS4lh — infoatac (@InfoAtac) 7 febbraio 2019

Tram deragliato a Termini.... https://t.co/fP5uDlY27F — Mercurio Viaggiatore (@MercurioPsi) 7 febbraio 2019