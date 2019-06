Flaminio, deraglia tram della linea 2: tanta paura ma nessun ferito

Un tram della linea 2 è deragliato in via Flaminia, poco dopo l'incrocio di piazza dei Carracci. Tanta paura per le persone a bordo del mezzo, in movimento sulle rotaie che collegano piazza Mancini a piazzale Flaminio, ma nessun ferito. Sul posto sono intervenuti il personale dell'Atac e la polizia.

La presenza di un solco sull'asfalto fa ipotizzare al personale Atac un malfunzionamento dello scambio della rotaia; il personale sta comunque approfondendo le cause del deragliamento.

L'azienda dei trasporti fa sapere: "Intera linea sostituita dai bus"