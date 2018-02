Neve a Roma: alberi tranciano le linee dei tram, spostamenti ridotti al minimo

Tanti i disagi a Roma per la neve caduta in città oggi 26 febbraio. Un lunedì mattina ricco di problemi per chi ha dovuto utilizzare i mezzi pubblici e le metropolitane [qui tutti gli aggiornamenti]. Nella Capitale, insomma, ci si muove con fatica anche perché le strade sono ghiacciate e gli alberi stanno crollando in diversi punti della città. E proprio questo ultimo punto sta creando i maggiori problemi.

Il tram con il 3 è sospeso nella tratta Porta Maggiore <-> Piramide è rimasto sospeso fino alle 10:20 quando gli alberi caduti a Parco del Celio e a Porta Capena sono stati rimossi. La linea 2 è sospesa causa caduta ramo a viale Tiziano, poi tornata attiva alle 10 circa.

La linea 14 è sospesa tra Porta Maggiore e Togliatti così come la linea 19 tra Porta Maggiore e Centocelle causa caduta ramo albero su rete elettrica via Prenestina che ha portato alla chiusura della strada tra via Olevano Romano e via Tor de Schiavi. Un bollettino destinato ad aggiornarsi.