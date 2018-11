Lavori sui binari a Porta Capena e via Merulana: modifiche ai tram 3 e 8

Cantiere serale, da lunedì 26 a giovedì 29 novembre, per la pavimentazione della sede tranviaria di piazza di Porta Capena e all’incrocio tra via Merulana e viale Manzoni e ci sarà quindi una modifica per le linee 3 e 8.

In particolare, i tram della linea 3, dalle 20,30 circa svolgeranno il loro servizio solo tra Valle Giulia e Porta Maggiore, mentre tra Porta Maggiore e piazzale Flavio Biondo (stazione Trastevere), il collegamento sarà garantito da bus navetta. Le ultime partenze utili svolte dai tram sull’intera tratta partiranno alle 19,35 da Valle Giulia e alle 20,50 da Trastevere.

Il tram 8 anticiperà il rientro al deposito. I mezzi effettueranno le corse sino alle 19,15 dal Casaletto e alle 19,45 da piazza Venezia. Poi torneranno in deposito e sino a fine servizio saranno in strada i bus sostitutivi. A supporto delle navette, la linea H di sera, dalle 19,20 circa e sino a fine servizio, farà tutte le fermate presenti sulla Gianicolense e a viale Trastevere. L'intervento è in programma sino a giovedì 29.