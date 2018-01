Parioli: tram 3 fuori dai binari, servizio interrotto un'ora

Lo sciopero ed un "guasto tecnico". Doppio disagio questa mattina per gli utenti dei tram delle linee 3 e 19, con il servizio temporaneamente limitato a piazza Galeno e la successiva attivazione dei bus navetta in direzione Valle Giulia-Piazza Risorgimento. A determinare lo stop lo svio di un tram dai binari mentre percorreva viale Gioacchino Rossini, zona Parioli, in direzione del BioParco.

Svio tram 3 dai binari

Limitato il servizio a piazza Galeno intorno alle 8:00, con l'attivazione dei bus sostitutivi, alle 8:50 i tecnici di Atac hanno risolto il guasto tecnico con le linee 3 e 19 che hanno ripreso il loro normale itinerario.

#info #atac - linee tram 3 e 19 limitano servizio a piazza galeno bus sostitutivi galeno <-> valle giulia/risorgimento (guasto tecnico a tram a rossini) #roma — infoatac (@InfoAtac) January 12, 2018

#info #atac - linee tram 3 e 19 riprendono il normale itinerario (risolto guasto tecnico a tram a rossini) #roma — infoatac (@InfoAtac) January 12, 2018