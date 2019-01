Incendio in via Flaminia: bruciati cavi elettrici, interrotte linee tram 3 e 19

Incendio sotterraneo in via Flaminia e tram 3 e 19 deviati a Roma. E' quanto successo oggi, 10 gennaio, quando dalle 10 circa un corto circuito ha bruciato un cavidotto interrato all'altezza di via Donatello. All'interno dello stesso risultano cavi di pertinenza Atac e così la tratta dei tram è stata bloccata.

Sul posto i Vigili del Fuoco che, insieme ai tecnici, hanno sospeso l'erogazione di energia elettrica. Le linee 3 e 19 sono stata quindi sostituite da bus navette nella tratta Galeno-Risorgimento. La linea 2, invece, è stata interrotta e sostituita da bus su intera tratta e deviato su percorsi alternativi. La linea nus 910 deviata in entrambi sensi di marcia in via Guido Reni, piazza Apollodoro.

#info #atac - chiusa via flaminia tratto piazza apollodoro e via donatello (intervento V.V.F); linea tram 2 interrotta e sostituita da bus su intera tratta e deviato su percorsi alternativi, linea 910 deviata in entrambi sensi di marcia in via guido reni, piazza apollodoro #roma — infoatac (@InfoAtac) 10 gennaio 2019

#info #Atac - linee 3-19 sostituite da bus Galeno<->Risorgimento - bus sostitutivi (per svolgimento intervento vigili del fuoco in via Flaminia è necessario interrompere erogazione elettrica rete tram) #Roma — infoatac (@InfoAtac) 10 gennaio 2019